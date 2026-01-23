Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области помогает переселенцам получить стабильность и временное убежище, давая время для обустройства новой жизни.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые потеряли возможность проживать в собственных домах, сообщает Politeka.

Внутри перемещенные лица и члены их семей могут воспользоваться государственным фондом жилья, формируемым местными советами или уполномоченными органами. Помещение предоставляется по фактическому месту пребывания и обычно сроком до одного года. Если семья не находит другого жилья, срок использования может быть продлен.

Минимальная площадь определена четко: на одного человека должно приходиться не менее шести квадратных метров. Распределение жилья происходит по балльной системе оценки потребностей. Первоочередное право имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, утратившие трудоспособность лица, а также пенсионеры, чьи дома были разрушены или стали непригодными из-за войны.

Для постановки на учет необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского или городского совета или районной государственной администрации. После представления документов каждому лицу или семье присваивается индивидуальный номер, по которому ведется учетное дело.

Среди необходимых документов: копии паспортов и подтверждения гражданства, справка ВПЛ, документы о родстве, идентификационный код, а также подтверждение приоритетного права на жилье. Факт разрушения или повреждения помещения удостоверяется заявлением членов семьи.

Отказать могут только в двух случаях: если пакет документов неполный или содержит недостоверные данные. Решение можно оспорить через суд.

Закон запрещает приватизацию социального жилья, остающегося инструментом государственной поддержки. Оно предназначено для граждан в сложных жизненных обстоятельствах и не может использоваться как частная собственность.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области помогает переселенцам получить стабильность и временное убежище, давая время для обустройства новой жизни и адаптации в безопасных условиях.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов во Львовской области: ценники на базовые товары резко изменились.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Ужгороде: как горожане реагируют на новые тарифы.

Как сообщала Politeka, Удорожание стоимости проезда в Ивано-Франковской области: где с 1 января придется раскошелиться.