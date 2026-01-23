Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області допомагає переселенцям отримати стабільність і тимчасовий прихисток, даючи час для облаштування нового життя.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області надається внутрішньо переміщеним особам, які втратили можливість проживати у власних домівках, повідомляє Politeka.

Внутрішньо переміщені особи та члени їхніх родин можуть скористатися державним фондом житла, який формують місцеві ради або уповноважені органи. Приміщення надається за фактичним місцем перебування та зазвичай на строк до одного року. Якщо сім’я не знаходить іншого житла, термін користування може бути продовжено.

Мінімальна площа визначена чітко: на одну людину має припадати щонайменше шість квадратних метрів. Розподіл житла відбувається за бальною системою оцінки потреб. Першочергове право мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні, особи, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними через війну.

Для постановки на облік необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської чи міської ради або районної державної адміністрації. Після подання документів кожній особі або сім’ї присвоюється індивідуальний номер, за яким ведеться облікова справа.

Серед необхідних документів: копії паспортів та підтвердження громадянства, довідка ВПО, документи про родинні зв’язки, ідентифікаційний код, а також підтвердження пріоритетного права на житло. Факт руйнування або пошкодження помешкання засвідчується заявою членів сім’ї.

Відмовити можуть лише у двох випадках: якщо пакет документів неповний або містить недостовірні дані. Рішення можна оскаржити через суд.

Закон забороняє приватизацію соціального житла, яке залишається інструментом державної підтримки. Воно призначене для громадян у складних життєвих обставинах і не може бути використане як приватна власність.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області допомагає переселенцям отримати стабільність і тимчасовий прихисток, даючи час для облаштування нового життя та адаптації в безпечних умовах.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Львівській області: цінники на базові товари різко змінилися.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Ужгороді: як містяни реагують на нові тарифи.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання вартості проїзду в Івано-Франківській області: де з 1 січня доведеться розщедритися.