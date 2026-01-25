В «Полтаваобленерго» запланировали в отдельных населенных пунктах графики отключения света в Полтавской области на неделю с 26 января по 1 февраля.

Украинцам обнародовали подробные графики отключения света в Полтавской области на неделю с 26 января по 1 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Будут действовать графики плановых отключений электроэнергии в Полтавской области на неделю с 26 января по 1 февраля, введенные через проведение технических и профилактических работ на сетях. Временные обесточивания возможны в определенные часы и коснутся отдельных улиц и населенных пунктов.

26.01.2026 с 9 до 15 часов будут выключать электроэнергию в селе Воронькы по следующим адресам:

Захысныкив Батькивщины (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35, 3 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94).

27.01.2026 с 9 до 15 часов из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту) будут продолжаться отключения в селе Воронькы на улицах:

Захысныкив Батькивщины (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35, 3 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94)

Также 27.01.2026 с 8 до 16 часов из-за плановых работ на электросетях свет будут выключать в селе Засулля на улицах:

Героев Чернобыля - 3А, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

пров. Героев Чернобыля 2 - 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;

Олександра Вышневецького - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24;

пер. Олександра Вышневецького - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

Молодижна - 20, 16А (гараж);

Пищана

Кроме этого, 27.01.2026 в связи с проведением работ в сетях возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей в селе Яреськы в домах, находящихся по адресам:

Каштанова — 9;

Лыпова — 38, 40;

Новаторив - 24, 27, 28;

Садова - 28;

Шишацька - 2.

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на неделю с 26 января по 1 февраля.

