Украинцам обнародовали подробные графики отключения света в Полтавской области на неделю с 26 января по 1 февраля, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».
Будут действовать графики плановых отключений электроэнергии в Полтавской области на неделю с 26 января по 1 февраля, введенные через проведение технических и профилактических работ на сетях. Временные обесточивания возможны в определенные часы и коснутся отдельных улиц и населенных пунктов.
26.01.2026 с 9 до 15 часов будут выключать электроэнергию в селе Воронькы по следующим адресам:
- Захысныкив Батькивщины (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35, 3 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94).
27.01.2026 с 9 до 15 часов из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту) будут продолжаться отключения в селе Воронькы на улицах:
- Захысныкив Батькивщины (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35, 3 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94)
Также 27.01.2026 с 8 до 16 часов из-за плановых работ на электросетях свет будут выключать в селе Засулля на улицах:
- Героев Чернобыля - 3А, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
- пров. Героев Чернобыля 2 - 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
- Олександра Вышневецького - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24;
- пер. Олександра Вышневецького - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
- Молодижна - 20, 16А (гараж);
- Пищана
Кроме этого, 27.01.2026 в связи с проведением работ в сетях возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей в селе Яреськы в домах, находящихся по адресам:
- Каштанова — 9;
- Лыпова — 38, 40;
- Новаторив - 24, 27, 28;
- Садова - 28;
- Шишацька - 2.
Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на неделю с 26 января по 1 февраля.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтаве: где зарплаты начинаются от 22 000 гривен.
Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве: какую именно помощь окажут.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: новые правила выплат в 2026 году.