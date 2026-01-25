В «Полтаваобленерго» запланували в окремих населених пунктах графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого.

Українцям оприлюднили детальні графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Діятимуть графіки планових відключень електроенергії в Полтавській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого, запроваджені через проведення технічних і профілактичних робіт на мережах. Тимчасові знеструмлення можливі у визначені години та торкнуться окремих вулиць і населених пунктів.

26.01.2026 з 9 до 15 години вимикатимуть електроенергію в селі Вороньки за наступними адресами:

вул.Захисників Батьківщини (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94).

27.01.2026 з 9 до 15 години через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) будуть тривати вимкнення в селі Вороньки на вулицях:

вул.Захисників Батьківщини (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94)

Також 27.01.2026 з 8 до 16 години через планові роботи на електромережах світло вимикатимуть у селі Засулля на вулицях:

Героїв Чорнобиля — 3А, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

пров. Героїв Чорнобиля 2 — 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;

Олександра Вишневецького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24;

пров. Олександра Вишневецького — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

Молодіжна — 20, 16А (гараж);

Піщана

Крім цього, 27.01.2026 у зв’язку із проведенням робіт у мережах можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів в селі Яреськи в будинках, що знаходяться за адресами:

Каштанова — 9;

Липова — 38, 40;

Новаторів — 24, 27, 28;

Садова — 28;

Шишацька — 2.

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого.

