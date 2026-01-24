Местные жители уже могли заметить новый график движения поездов в Харьковской области, который влияет на удобство передвижения по региону.

Новый график движения поездов в Харьковской области начал действовать с 22 января 2026 года после решения "Укрзализныци" изменить расписания из-за осложнений на отдельных участках железной дороги, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, новый график движения поездов в Харьковской области введен в связи с безопасной ситуацией и проблемами на фастовском участке, потерпевшем поражение.

В АО "Укрзализныця" объяснили, что корректировки расписания стали вынужденным шагом для сохранения стабильности перевозок в условиях возобновляемых работ.

Из-за повреждения инфраструктуры движение поездов на ряде направлений осложнилось, что повлияло и на логистику в других регионах страны. Так что возникла необходимость создать новый график и в Харьковской области.

По информации компании, всего просмотрели более 100 расписаний пригородных складов по всей Украине. Такое решение призвано разгрузить наиболее интенсивные участки железной дороги и уменьшить количество задержек, возникающих из-за объездов и технических ограничений.

Актуальное расписание пригородных пассажирских составов всегда можно найти на официальном сайте АО "Укрзализныця".

Пассажирам настоятельно рекомендуют проверять информацию непосредственно перед поездкой, поскольку старые расписания больше не соответствуют действительности. При необходимости лучше переспросить все в кассе непосредственно на вокзале.

Также железнодорожники предупреждают, что до полной стабилизации железной дороги возможны задержки пригородных пассажирских экспрессов в пределах 1-2 часов. Так что стоит быть готовыми к определенным неудобствам еще некоторое время.

