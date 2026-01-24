Місцеві мешканці вже могли помітити новий графік руху поїздів у Харківській області, який впливає на зручність пересування регіоном.

Новий графік руху поїздів у Харківській області почав діяти з 22 січня 2026 року після рішення "Укрзалізниці" змінити розклади через ускладнення на окремих дільницях залізниці, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, новий графік руху поїздів у Харківській області запроваджено у зв’язку з безпековою ситуацією та проблемами на фастівській дільниці, яка зазнала уражень.

В АТ "Укрзалізниця" пояснили, що коригування розкладу стали вимушеним кроком для збереження стабільності перевезень в умовах відновлювальних робіт.

Через пошкодження інфраструктури рух поїздів на низці напрямків ускладнився, що безпосередньо вплинуло і на логістику в інших регіонах країни. Тож виникла необхідність створити новий графік й у Харківській області.

За інформацією компанії, загалом переглянули понад 100 розкладів приміських складів по всій Україні. Таке рішення має на меті розвантажити найбільш інтенсивні ділянки залізниці та зменшити кількість затримок, які виникали через об’їзди та технічні обмеження.

Актуальний розклад приміських пасажирських складів завжди можна знайти на офіційному сайті АТ "Укрзалізниця".

Пасажирам наполегливо радять перевіряти інформацію безпосередньо перед поїздкою, оскільки старі розклади більше не відповідають дійсності. За необхідності, краще перепитати все у касі безпосередньо на вокзалі.

Також залізничники попереджають, що до повної стабілізації залізниці можливі затримки приміських пасажирських експресів у межах 1-2 годин. Тож варто бути готовими до певних незручностей ще деякий час.

