Энергетики обнародовали графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 26 января по 1 февраля.

Украинцев предупредили о новых графиках отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 26 января по 1 февраля, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько общин на официальных страницах в Фейсбуке.

Из-за проведения плановых технических и ремонтных работ на электросетях возможны временные отключения электроэнергии. Такие мероприятия проводятся для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий. Потому запланированы графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 26 января по 1 февраля.

26.01.2026 с 09:00 по 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в следующих населенных пунктах:

Старый Лысець: (улицы Вячеслава Чорновола, Васыля Стуса).

28.01.2026 с 09:00 по 15:00 часов будут действовать обесточивание в следующих населенных пунктах:

Джуркив: (улицы Гайова, Кузнецова, Тараса Шевченко, Украинська, Васыля Стефаника, Украинська).

28.01.2026 с 09:00 по 17:00 часы будут продолжаться обесточивание в:

Старый Лысець (улицы Вячеслава Чорновола, Нова).

30.01.2026 с 09:00 по 15:00 вводятся ограничения электричества в населенных пунктах:

Джуркив: (улицы Васыля Стефаныка, Гайова, Зелена, Ивана Франка, Ирчана, Комарова, Кузнецова, М. Черемшыны, Мартовыча, Мельнычука, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Ольги Кобылянськой, Тараса Шевченкв, Тракторна, Украинська, Ю.Гагарина)

Пыщаче (ул. Довбуша, Козланюка, Украинська).

Пидгайчыкы (ул. Чигры).

30.01.2026 с 10:00 по 16:00 будет отсутствовать электроснабжение в следующих населенных пунктах:

Старый Лысець: (улицы Берегова, Биологична, Богдана Хмельныцького, Вячеслава Чорновола, Васыля Стефаныка, Васыля Стуса, Весняна, Володыфмыра Ивасюка, Г.Хоткевыча, Гайова, Залысецька, Зелена, Ивана Франка, Квитнева, Леси Украинки, Лысецька, Лугова, Молодижна, Незалежности, Нова, Новоселив, Ольгы Кобылянськой, Петра Сагайдачного, Польова, Садова, Сичовых Стрильцыв, Тараса Шевченко, Тракторная, Устима Кармелюка, Кладбищенская, Центральная, Школьная).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.