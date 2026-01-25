Енергетики оприлюднили графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого.

Українців попередели про нові графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька громад на офіційних сторінках у Фейсбук.

Через проведенням планових технічних і ремонтних робіт на електромережах можливі тимчасові відключення електроенергії. Такі заходи проводяться для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям. Тому заплановані графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого.

26.01.2026 з 09:00 по 17:00 буде відсутнє електропостачання в таких населених пунктах:

Старий Лисець: (вулиці В’ячеслава Чорновола, Василя Стуса).

28.01.2026 з 09:00 по 15:00 години будуть діяти знеструмлення в наступних населених пунктах:

Джурків: (вулиці Гайова, Кузнєцова, Тараса Шевченка, Українська, Василя Стефаника, Українська).

28.01.2026 з 09:00 по 17:00 години триватимуть знеструмлення у:

Старий Лисець (вулиці В’ячеслава Чорновола, Нова).

30.01.2026 з 09:00 по 15:00 вводяться обмеження електрики в населених пунктах:

Джурків: (вулиці Василя Стефаника, Гайова, Зелена, Івана Франка, Ірчана, Комарова, Кузнєцова, М.Черемшини, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Тракторна, Українська, Ю.Гагаріна).

Пищаче (вул. Довбуша, Козланюка, Українська).

Підгайчики (вул. Чігри).

30.01.2026 з 10:00 по 16:00 буде відсутнє електропостачання в таких населених пунктах:

Старий Лисець: (вулиці Берегова, Біологічна, Богдана Хмельницького, В’ячеслава Чорновола, Василя Стефаника, Василя Стуса, Весняна, Володимира Івасюка, Г.Хоткевича, Гайова, Залисецька, Зелена, Івана Франка, Квітнева, Лесі Українки, Лисецька, Лугова, Михайла Грушевського, Михайла Коцюбинського, Молодіжна, Незалежності, Нова, Новоселів, Ольги Кобилянської, Петра Сагайдачного, Польова, Садова, Січових Стрільців, Тараса Шевченка, Тракторна, Устима Кармелюка, Цвинтарна, Центральна, Шкільна).

