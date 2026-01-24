Дефицит продуктов в Харькове уже привел к повышению цен на отдельные товары ежедневного потребления, которые фиксируют посетители торговых сетей, сообщает Politeka.net.
Самые заметные изменения касаются тепличных помидоров. Аналитики объясняют ситуацию завершением активного этапа выращивания, из-за чего объемы на рынке сократились. Спрос при этом остается стабильным, что напрямую повлияло на стоимость.
Частично нехватку компенсирует импорт. В то же время, заграничные поставки поступают небольшими партиями и продаются по более высоким ценам. В результате, средние показатели в магазинах и на базарах за короткий период выросли примерно на 20 процентов.
Похожая тенденция наблюдается и в отношении тепличных огурцов. Сезонные ограничения и уменьшение поступлений из отдельных регионов сузили выбор. При постоянном спросе продавцы корректируют ценники в сторону роста.
Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Харькове определяет общую ситуацию в розничном сегменте, а логистические расходы дополнительно влияют на решения торговцев.
Жителям города советуют планировать покупки вперед, сравнивать предложения в разных точках продаж и пользоваться акционными программами, чтобы снизить нагрузку на семейные расходы.
Несмотря на такую ситуацию, у жителей Харькова есть и хорошие новости. В частности, они имеют право на получение бесплатного жилья.
Чтобы стать на учет и претендовать на временное размещение, переселенцы обращаются в центры предоставления административных услуг, исполкомы городских или сельских советов и районные госадминистрации.
