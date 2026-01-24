Дефіцит продуктів у Харкові наразі визначає загальну ситуацію у роздрібному сегменті, а логістичні витрати додатково впливають на рішення торговців.

Дефіцит продуктів у Харкові вже спричинив підвищення цін на окремі товари щоденного споживання, що фіксують відвідувачі торговельних мереж, повідомляє Politeka.net.

Найпомітніші зміни стосуються тепличних помідорів. Аналітики пояснюють ситуацію завершенням активного етапу вирощування, через що обсяги на ринку скоротилися. Попит при цьому залишається стабільним, що безпосередньо вплинуло на вартість.

Частково нестачу компенсує імпорт. Водночас закордонні поставки надходять невеликими партіями й продаються за вищими цінами. У результаті середні показники у магазинах та на базарах за короткий період зросли приблизно на 20 відсотків.

Схожа тенденція простежується й щодо тепличних огірків. Сезонні обмеження та зменшення надходжень з окремих регіонів звузили вибір. За сталого попиту продавці коригують цінники у бік зростання.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Харкові наразі визначає загальну ситуацію у роздрібному сегменті, а логістичні витрати додатково впливають на рішення торговців.

Мешканцям міста радять планувати покупки наперед, порівнювати пропозиції в різних точках продажу та користуватися акційними програмами, щоб зменшити навантаження на сімейні витрати.

Незважаючи на таку ситуацію, жителі Харкова мають і хороші новини. Зокрема, вони мають право на отримання безкоштовного житла.

Щоб стати на облік і претендувати на тимчасове розміщення, переселенці звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконкомів міських чи сільських рад та районних держадміністрацій.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто ризикує втратити соцпідтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: куди звертатися, щоб отримати дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме можуть надати та куди звертатися.