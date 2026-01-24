Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается одной из ключевых форм государственной поддержки для людей, которые покинули свои дома.

Бесплатное жилье в Одесской области предоставляется в рамках механизма временного расселения ВПЛ из специального жилищного фонда, который формируют местные советы и уполномоченные органы, сообщает Politeka.

Речь идет о помещениях, которые выделяются по месту фактического проживания внутри перемещенного лица и предназначены для временного пользования на период адаптации в новой общине.

По действующим правилам, воспользоваться возможностью получить бесплатное жилье в Одесской области могут ВПЛ вместе с членами своих семей.

Дом предоставляют, как правило, сроком до одного года, однако в случае отсутствия альтернативного варианта проживания срок может быть продлен.

Окончательное решение принимаются соответствующими органами местных властей после рассмотрения документов и оценки потребностей конкретной семьи или отдельного человека.

Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных жилищных норм. В частности, минимальная площадь жилища для переселенцев четко регламентирована и составляет не менее 6 квадратных метров на одного человека.

Само распределение бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области происходит по балльной системе, которая позволяет определить уровень потребности каждого заявителя и обеспечить первоочередную поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

В приоритете находятся многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, утратившие трудоспособность люди, а также пенсионеры, чей дом был разрушен или стал непригодным для проживания в результате боевых действий.

Чтобы стать на учет и претендовать на получение временного жилища, переселенцам необходимо обратиться в ЦНАП.

