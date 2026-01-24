Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається однією з ключових форм державної підтримки для людей, які заллишили свої домівки.

Безкоштовне житло в Одеській області надається у межах механізму тимчасового розселення ВПО зі спеціального житлового фонду, який формують місцеві ради та уповноважені органи, повідомляє Politeka.

Йдеться про помешкання, що виділяються за місцем фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи і призначені для тимчасового користування на період адаптації в новій громаді.

За чинними правилами, скористатися можливістю отримати безкоштовне житло в Одеській області можуть ВПО разом із членами своїх родин.

Дім надають, як правило, строком до одного року, однак у разі відсутності альтернативного варіанту проживання, термін може бути продовжений.

Остаточне рішення ухвалюють відповідні органи місцевої влади після розгляду документів і оцінки потреб конкретної сім’ї або окремої людини.

Окрему увагу приділяють дотриманню встановлених житлових норм. Зокрема, мінімальна площа помешкання для переселенців чітко регламентована і становить не менше 6 квадратних метрів на одну особу.

Сам розподіл безкоштовного житла для ВПО в Одеській області відбувається за бальною системою, яка дозволяє визначити рівень потреби кожного заявника та забезпечити першочергову підтримку найбільш вразливих категорій населення.

У пріоритеті перебувають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чий будинок був зруйнований або став непридатним для проживання внаслідок бойових дій.

Щоб стати на облік і претендувати на отримання тимчасового помешкання, переселенцям необхідно звернутися до ЦНАПу.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.