Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области начало выплачиваться детям переселенцев с 1 февраля 2026, передает Politeka.

Об этом сообщает Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемый Данилом Гетманцевым.

Размер новой поддержки для детей ВПЛ составит 3 тысячи гривен. По словам нардепа, в настоящее время продолжаются законодательные работы, чтобы повысить уровень доходов других категорий внутриперемещенных лиц. В частности, планируется установить минимальный доход на уровне 10380 гривен.

Кроме того, в 2026 году действуют обновленные правила выплат пособия на проживание. Согласно постановлению Кабинета Министров «Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутри перемещенным лицам», пенсионный фонд Украины сообщает о возможности продления выплат еще на шесть месяцев.

выплаты, субсидия, почта

Продолжение пособия возможно только при условии, что среднемесячный доход семьи за последние три месяца не превышает четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц. С начала года этот показатель пересмотрен: прожиточный минимум вырос до 2595 гривен, а предельный доход для получателей помощи теперь составляет 10380 гривен на одного члена семьи.

Таким образом, выплаты обеспечат социальную поддержку внутренне перемещенных лиц, в том числе детей, и учитывают актуальные экономические условия для оказавшихся в сложной ситуации семей.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области позволит семьям более эффективно планировать расходы и обеспечивать детей необходимым.

Кроме того, в Одессе также можна получить гуманитарную помощь.

Помимо питания проект предусматривает адресную финансовую поддержку. Денежные средства позволяют покрывать расходы на лекарства, продукты или оплату жилищно-коммунальных счетов. Предпочтение отдается тем, кто потерял стабильный доход или был вынужден покинуть опасные районы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: что знать о предоставлении поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: кому предоставят выплаты.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто получит и что для этого нужно сделать.