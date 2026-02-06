Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области позволит семьям более эффективно планировать расходы и обеспечивать детей необходимым.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области начало выплачиваться детям переселенцев с 1 февраля 2026, передает Politeka.

Об этом сообщает Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемый Данилом Гетманцевым.

Размер новой поддержки для детей ВПЛ составит 3 тысячи гривен. По словам нардепа, в настоящее время продолжаются законодательные работы, чтобы повысить уровень доходов других категорий внутриперемещенных лиц. В частности, планируется установить минимальный доход на уровне 10380 гривен.

Кроме того, в 2026 году действуют обновленные правила выплат пособия на проживание. Согласно постановлению Кабинета Министров «Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутри перемещенным лицам», пенсионный фонд Украины сообщает о возможности продления выплат еще на шесть месяцев.

Продолжение пособия возможно только при условии, что среднемесячный доход семьи за последние три месяца не превышает четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц. С начала года этот показатель пересмотрен: прожиточный минимум вырос до 2595 гривен, а предельный доход для получателей помощи теперь составляет 10380 гривен на одного члена семьи.

Таким образом, выплаты обеспечат социальную поддержку внутренне перемещенных лиц, в том числе детей, и учитывают актуальные экономические условия для оказавшихся в сложной ситуации семей.

Кроме того, в Одессе также можна получить гуманитарную помощь.

Помимо питания проект предусматривает адресную финансовую поддержку. Денежные средства позволяют покрывать расходы на лекарства, продукты или оплату жилищно-коммунальных счетов. Предпочтение отдается тем, кто потерял стабильный доход или был вынужден покинуть опасные районы.

