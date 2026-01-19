Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе дает переселенцам не только временное убежище, но и возможность почувствовать защищенность.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляют в рамках городской программы поддержки переселенцев, потерявших дома из-за войны, сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает временное проживание на срок до двенадцати месяцев в подготовленных помещениях. Финансирование осуществляется из государственного бюджета, поэтому плата за пользование жильем не взимается.

Проект направлен на создание безопасных условий и постепенное восстановление самостоятельности людей. Жителям доступны базовые удобства для приготовления пищи, ведения быта и повседневной жизни. Отдельно предусмотрено сопровождение социальных работников.

Жилые площади предоставляют физические и юридические лица, внесенные в официальный реестр социальных услуг. Помещения могут быть как в частной собственности, так и в аренде, но обязательно отвечают требованиям безопасности.

Городские власти контролируют процесс размещения, а профильные службы консультируют участников на всех этапах. Такой подход помогает быстрее адаптироваться к новой среде и стабилизировать быт.

По словам координаторов, бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе дает переселенцам не только временное убежище, но и возможность почувствовать защищенность, интегрироваться в общину и планировать дальнейшие шаги в относительно стабильных условиях.

Кроме того, для украинцев в Одессе доступна скидка на оплату коммунальных услуг.

Подать заявление заявитель может лично путем отправки документов по почте (рекомендованным письмом) или по электронной почте или заполнив заявление на получение услуги онлайн на сайте .