Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области помогает людям пережить зимний период.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предусматривает единовременные выплаты социально уязвимым категориям населения, сообщает Politeka.

Программа охватывает детей на попечении или попечительстве, маломобильных лиц в детских домах семейного типа и приемных семьях, детей из малообеспеченных семей, внутренне перемещенных лиц с инвалидностью первой группы и одиноких пенсионеров.

Каждому участвующему украинцу насчитывается 6,5 тысяч гривен, предназначенные исключительно на лекарства и необходимые зимние вещи.

Подать заявку можно онлайн через приложение "Дія" или непосредственно в Пенсионном фонде. При личном обращении нужно посетить любое отделение ПФУ, иметь открытую "Дія.Карту" или другую карту со специальным счетом. Специалисты оформят заявку и передадут данные по начислению выплаты.

Следует также отметить, что для дистанционного оформления в приложении нужно зайти в раздел "Сервисы", выбрать программу "Зимняя поддержка", найти соответствующую услугу и подтвердить наличие "Дія.Карты". Этот носитель выполняет функцию цифрового банковского счета для государственных выплат.

Чтобы открыть "Дія.Карту", необходимо в разделе "Услуги" выбрать банк, подтвердить данные через "Подпись" и получить реквизиты счета.

Правительство подчеркивает, что денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области помогает людям пережить зимний период с минимальными затратами на лекарства и необходимые вещи.

Программа поддержки обеспечивает социально уязвимых украинских граждан ресурсами для комфортного прохождения холодных месяцев.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Одессе: где платят более 25 000 гривен ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.