Грошова допомога для ВПО в Одеській області дозволить сім’ям ефективніше планувати витрати та забезпечувати дітей необхідним.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області почало виплачуватися дітям переселенців із 1 лютого 2026 року, передає Politeka.

Про це повідомляє Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, очолюваний Данилом Гетманцевим.

Розмір нової підтримки для дітей ВПО становитиме 3 тисячі гривень. За словами нардепа, наразі тривають законодавчі роботи, щоб підвищити рівень доходів інших категорій внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, планується встановити мінімальний дохід на рівні 10 380 гривень.

Крім того, у 2026 році діють оновлені правила виплат допомоги на проживання. Згідно з постановою Кабінету Міністрів «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», пенсійний фонд України повідомляє про можливість продовження виплат ще на шість місяців.

Продовження допомоги можливе лише за умови, що середньомісячний дохід родини за останні три місяці не перевищує чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. З початку року цей показник переглянуто: прожитковий мінімум зріс до 2 595 гривень, а граничний дохід для отримувачів допомоги тепер становить 10 380 гривень на одного члена сім’ї.

Таким чином, виплати забезпечать соціальну підтримку внутрішньо переміщених осіб, зокрема дітей, та враховують актуальні економічні умови для родин, які опинилися у складній ситуації.

Крім того, в Одесі також можна отримати гуманітарну допомогу.

Окрім харчування, проєкт передбачає адресну фінансову підтримку. Кошти дозволяють покривати витрати на ліки, продукти чи оплату житлово-комунальних рахунків. Перевагу надають тим, хто втратив стабільний дохід або був змушений залишити небезпечні райони.

