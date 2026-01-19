Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области направлено на стабильную работу сети.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вступило в силу с 1 января 2026 г. в городе Рени, сообщает Politeka.

Городской совет утвердил новые расценки для централизованного водоснабжения и водоотвода. Рост обусловлен повышением минимальной зарплаты, прожиточного минимума и тарифов на электроэнергию.

Новая стоимость одного кубометра воды составляет 38,87 грн — на 7,2% больше, чем раньше. Услуги по канализации подорожали до 47,62 грн. за кубометр, что на 17,4% превышает предыдущий уровень.

В КП "Водоканал" объясняют, что старые ставки покрывали лишь 91% фактических затрат. Рост тарифов обусловлен дополнительными затратами на зарплаты работников, электроэнергию и социальные корректировки. В течение года предприятие планирует предоставить более 478 тысяч кубометров воды и принять около 255 тысяч кубометров стоков.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области направлено на стабильную работу сетей и обеспечение бесперебойного водоснабжения и канализации. Жителям советуют внимательно фиксировать показатели счетчиков, экономно пользоваться ресурсами и планировать расходы.

Для социально уязвимых групп предусмотрены льготы и субсидии, помогающие поддержать финансовую стабильность домохозяйств. Общество призывает регулярно проверять официальные сообщения и своевременно оплачивать счета.

Следование этим рекомендациям позволит избежать долгов и гарантирует стабильное обслуживание инфраструктуры в течение года.

Своевременная оплата и рациональное использование воды помогут избежать непредвиденных проблем и обеспечат комфортную работу систем всем жителям общины.

