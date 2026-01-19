Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области доступны всем, кто нуждается в поддержке.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области раздают в рамках проекта «Еда Жизнь», возобновившего работу с 5 января 2026 года, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют на странице "Гостиная Хата".

Ежедневно в 12:30 внутренне перемещенные лица, переселенцы и другие граждане, нуждающиеся в поддержке, могут получить горячую еду и теплые напитки. Раздача происходит по адресу: улица Водопроводная, 13.

Организаторы отмечают, что инициатива направлена ​​на обеспечение базовых потребностей в питании для наиболее уязвимых категорий населения. Все желающие получить помощь могут приходить самостоятельно или получить информацию через знакомых и родственников, чтобы охватить максимальное количество людей.

[img desc=""]

Проект «Пища жизни» функционирует в ежедневном режиме и предлагает не только продукты, но и поддержку в виде теплых напитков, что особенно важно в холодный сезон. Благодаря этому внутренне перемещенные лица и пожилые граждане получают стабильную помощь, позволяющую поддерживать базовые жизненные потребности.

Организаторы отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области доступны всем нуждающимся в поддержке и призывают делиться информацией с теми, кто еще не знает о программе. Это помогает большему числу людей получить необходимые ресурсы и ощутить поддержку сообщества в сложных обстоятельствах.

Кроме того, в Одесской области также можно получить денежную помощь.

Сумма пособия по уходу определяется в размере 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составлял 2 361 гривну, поэтому размер доплаты равнялся 944,40 гривны в месяц.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: где в январе будут новые расценки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: кто получит зимнюю поддержку.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: чего не хватает на рынке.