Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области является одной из основных форм государственной поддержки для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется из специального фонда, созданного сельскими, поселковыми или городскими советами, сообщает Politeka.

Помещение выдают по месту фактического пребывания и обычно сроком до одного года, а при необходимости срок пользования можно продлить.

Для каждого жителя предусмотрено минимум шесть квадратных метров жилой площади, а распределение бесплатного жилья для ВПЛ в Полтавской области осуществляется по балльной системе оценки потребности.

Согласно правилам, первоочередное право на получение бесплатного жилья для ВПЛ в Полтавской области имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, потерявшие трудоспособность.

Также в список входят пенсионеры, чей дом был разрушен или оно стало непригодным для проживания из-за боевых действий. Именно это позволяет органам власти эффективно поддерживать тех, кто больше нуждается в помощи.

Чтобы получить крышу над головой, внутренне перемещенные лица должны стать на учет граждан, нуждающихся в временном проживании.

Для этого необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета или районной государственной администрации.

На каждое лицо или семью заводят учетное дело и присваивают индивидуальный номер для дальнейшей идентификации.

Документы, необходимые для взятия на учет, включают копии паспорта, РНОКПП, справку внутренне перемещенного лица (при наличии), свидетельства о рождении или браке, документы опекуна или попечителя, а также подтверждение приоритетности получения крыши над головой.

