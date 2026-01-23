Графики отключения света в Полтавской области на 24 января будут действовать из-за плановых работ в связи с ремонтными работами, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает "Омельницька Громада" со ссылкой на "ДТЭК".
Энергетики обнародовали графики плановых отключений электроэнергии в Полтавской области на 24 января, которые внедряются в связи с проведением технических и ремонтных работ на сетях. Временные перебои с электроснабжением возможны в отдельных населенных пунктах и районах в указанные часы.
В субботу, с 8 до 16 часов, будут действовать отключения в следующих населенных пунктах:
с.Варакуты улицы:
- Автозаводська(б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 2)
- Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)
с.Демыдивка улицы:
- Весела (б. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),
- Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),
- Украинской Перемогы (б. 29)
с.Ковали:
- ул.Польова (б. 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37)
с.Найденивка:
- ул.Красной Руты (б. 1, 1 А, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21)
с.Радочыны улицы:
- Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),
- Молодижна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),
- Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 48 48, 50, 52),
- Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),
- Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),
- пер.Тупыковый (б. 1, 2, 3, 4),
- Червоной Калыны (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27)
с.Щербухи:
- ул.Степова (б. 3)
с.Яремивка
- Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 33, 5 40, 42, 42а, 42б)
Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 23 января.
