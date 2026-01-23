Графики отключения света в Полтавской области возможны на 24 января в отдельных населенных пунктах.

Графики отключения света в Полтавской области на 24 января будут действовать из-за плановых работ в связи с ремонтными работами, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает "Омельницька Громада" со ссылкой на "ДТЭК".

Энергетики обнародовали графики плановых отключений электроэнергии в Полтавской области на 24 января, которые внедряются в связи с проведением технических и ремонтных работ на сетях. Временные перебои с электроснабжением возможны в отдельных населенных пунктах и ​​районах в указанные часы.

В субботу, с 8 до 16 часов, будут действовать отключения в следующих населенных пунктах:

с.Варакуты улицы:

Автозаводська(б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 2)

Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)

с.Демыдивка улицы:

Весела (б. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),

Украинской Перемогы (б. 29)

с.Ковали:

ул.Польова (б. 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37)

с.Найденивка:

ул.Красной Руты (б. 1, 1 А, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21)

с.Радочыны улицы:

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодижна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 48 48, 50, 52),

Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

пер.Тупыковый (б. 1, 2, 3, 4),

Червоной Калыны (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27)

с.Щербухи:

ул.Степова (б. 3)

с.Яремивка

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 33, 5 40, 42, 42а, 42б)

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 23 января.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтаве: где зарплаты начинаются от 22 000 гривен.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве: какую именно помощь окажут.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: новые правила выплат в 2026 году.