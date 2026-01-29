Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області є однією з основних форм державної підтримки для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області надається із спеціального фонду, створеного сільськими, селищними або міськими радами, повідомляє Politeka.

Помешкання видають за місцем фактичного перебування та зазвичай на строк до одного року, а за необхідності термін користування можна продовжити.

Для кожного мешканця передбачено мінімум шість квадратних метрів житлової площі, а розподіл безкоштовного житла для ВПО у Полтавській області здійснюється за бальною системою оцінки потреби.

Згідно з правилами, першочергове право на отримання безкоштовного житла для ВПО у Полтавській області мають багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність.

Також до списку входять пенсіонери, чий будинок було зруйновано або він став непридатним для проживання через бойові дії. Саме це дозволяє органам влади ефективно підтримувати тих, хто найбільше потребує допомоги.

Щоб отримати дах над головою, внутрішньо переміщені особи повинні стати на облік громадян, які потребують тимчасового проживання.

Для цього необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської, селищної або міської ради чи районної державної адміністрації.

На кожну особу або сім’ю заводять облікову справу та присвоюють індивідуальний номер для подальшої ідентифікації.

Документи, необхідні для взяття на облік, включають копії паспорта, РНОКПП, довідку внутрішньо переміщеної особи (за наявності), свідоцтва про народження чи шлюб, документи опікуна або піклувальника, а також підтвердження пріоритетності отримання даху над головою.

