Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области продолжает предоставляться переселенцам в 2026 году, а часть получателей может рассчитывать на дополнительные выплаты, сообщает Politeka.net.

С начала года размеры ежемесячной государственной поддержки для внутриперемещенных лиц остаются неизменными. Взрослые получают 2 тысячи гривен, а дети и люди с инвалидностью по 3 тысячи ежемесячно.

Кроме базовой помощи, переселенцы могут претендовать на единовременную выплату. Она предоставляется тем, кто в течение определенного периода официально работал или осуществлял предпринимательскую деятельность и не прерывал получение государственной поддержки.

Право на разовую денежную помощь для ВПЛ в Киевской области имеют лица, которые:

получали государственную помощь на жительство;

непрерывно работали или были зарегистрированы как ФЛП не менее шести месяцев;

могут подтвердить трудоустройство или уплату налогов документально.

Выплата производится в следующем месяце после завершения шестимесячного периода работы. Ее размер составляет 2 000 гривен, а для людей с инвалидностью – 3 000 гривен.

Для получения помощи необходимо предоставить:

данные об уплате взносов из реестра застрахованных лиц;

справку с места работы о взносах или едином налоге;

копию декларации ФЛП, принятой налоговой службой.

Документы представляются лично в Пенсионный фонд Украины. В случае отказа переселенцы могут обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека или воспользоваться системой бесплатной правовой помощи.

Дополнительно, денежная помощь для ВПЛ в Киевской области поможет семьям более стабильно планировать расходы и поддерживать детей во время переселения.

