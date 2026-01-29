Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области продолжает предоставляться переселенцам в 2026 году, а часть получателей может рассчитывать на дополнительные выплаты, сообщает Politeka.net.
С начала года размеры ежемесячной государственной поддержки для внутриперемещенных лиц остаются неизменными. Взрослые получают 2 тысячи гривен, а дети и люди с инвалидностью по 3 тысячи ежемесячно.
Кроме базовой помощи, переселенцы могут претендовать на единовременную выплату. Она предоставляется тем, кто в течение определенного периода официально работал или осуществлял предпринимательскую деятельность и не прерывал получение государственной поддержки.
Право на разовую денежную помощь для ВПЛ в Киевской области имеют лица, которые:
- получали государственную помощь на жительство;
- непрерывно работали или были зарегистрированы как ФЛП не менее шести месяцев;
- могут подтвердить трудоустройство или уплату налогов документально.
Выплата производится в следующем месяце после завершения шестимесячного периода работы. Ее размер составляет 2 000 гривен, а для людей с инвалидностью – 3 000 гривен.
Для получения помощи необходимо предоставить:
- данные об уплате взносов из реестра застрахованных лиц;
- справку с места работы о взносах или едином налоге;
- копию декларации ФЛП, принятой налоговой службой.
Документы представляются лично в Пенсионный фонд Украины. В случае отказа переселенцы могут обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека или воспользоваться системой бесплатной правовой помощи.
Дополнительно, денежная помощь для ВПЛ в Киевской области поможет семьям более стабильно планировать расходы и поддерживать детей во время переселения.
Источник: fakty.ua
