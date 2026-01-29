Грошова допомога для ВПО у Київській області допоможе сім’ям стабільніше планувати витрати та підтримувати дітей під час переселення.

Грошова допомога для ВПО у Київській області продовжує надаватися переселенцям у 2026 році, а частина отримувачів може розраховувати на додаткові виплати, повідомляє Politeka.net.

З початку року розміри щомісячної державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб залишаються незмінними. Дорослі отримують 2 тисячі гривень, а діти та люди з інвалідністю — по 3 тисячі щомісяця.

Окрім базової допомоги, переселенці можуть претендувати на одноразову виплату. Вона надається тим, хто протягом визначеного періоду офіційно працював або здійснював підприємницьку діяльність та не переривав отримання державної підтримки.

Право на разову грошову допомогу для ВПО у Київській області мають особи, які:

отримували державну допомогу на проживання;

безперервно працювали або були зареєстровані як ФОП не менше шести місяців;

можуть підтвердити працевлаштування або сплату податків документально.

Виплата здійснюється наступного місяця після завершення шестимісячного періоду роботи. Її розмір становить 2 000 гривень, а для людей з інвалідністю — 3 000 гривень.

Для отримання допомоги необхідно подати:

дані про сплату внесків із реєстру застрахованих осіб;

довідку з місця роботи про внески або єдиний податок;

копію декларації ФОП, прийнятої податковою службою.

Документи подаються особисто до Пенсійного фонду України. У разі відмови переселенці можуть звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або скористатися системою безкоштовної правової допомоги.

Додатково, грошова допомога для ВПО у Київській області допоможе сім’ям стабільніше планувати витрати та підтримувати дітей під час переселення.

Джерело: fakty.ua

