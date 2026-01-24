Регулируется денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области постановлением Кабинета Министров №332 от 20 марта 2022 года.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области предоставляется государством для поддержки переселенцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Получатели должны соблюдать установленные правила. Некоторые финансовые операции могут стать основанием для приостановки или прекращения выплат.

Специалисты Юридического советчика для переселенцев объясняют, что, например, покупка недвижимости или наличие жилья может повлиять на право на соцподдержку.

Регулируется денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области постановлением Кабинета Министров №332 от 20 марта 2022 года. Документ четко определяет условия, при которых социальные выплаты могут не предоставляться или прекращаться.

Соцподдержку не назначают или прекращают в следующих случаях:

если члены семьи приобрели квартиру, дом или земельный участок на сумму свыше 100 000 гривен в течение последних трех месяцев или при получении помощи;

если в собственности есть жилье на территории, где не ведутся боевые действия и не временно оккупированной;

если жилье на территории боевых действий или оккупации сдается в аренду третьим лицам.

Юристы отмечают, что даже после покупки жилья дешевле 100 000 гривен социальные выплаты могут быть прекращены, если нарушены другие критерии. К примеру, наличие квартиры в регионах, где нет боевых действий, часто становится причиной отмены помощи.

Специалисты советуют внимательно отслеживать финансовые операции, хранить документы о покупках и консультироваться с юристами или органами Пенсионного фонда в случае необходимости. Это помогает избежать недоразумений и утраты социальной поддержки.

Для проверки статуса начислений или получения дополнительной информации переселенцы могут обращаться в контакт-центр Пенсионного фонда: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 или (044) 281 08 71.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто из пожилых людей может получить дополнительные деньги.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что происходит на рынке.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: украинцы могут получить помощь, как это сделать.