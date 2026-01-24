Регулюється грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області постановою Кабінету Міністрів №332 від 20 березня 2022 року.

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області надається державою для підтримки переселенців, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Отримувачі повинні дотримуватися встановлених правил. Певні фінансові операції можуть стати підставою для призупинення або припинення виплат.

Фахівці Юридичного порадника для переселенців пояснюють, що, наприклад, купівля нерухомості або наявність житла може вплинути на право на соцпідтримку.

Регулюється грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області постановою Кабінету Міністрів №332 від 20 березня 2022 року. Документ чітко визначає умови, за яких соціальні виплати можуть не надаватися або бути припинені.

Соцпідтримку не призначають або припиняють у таких випадках:

якщо члени сім’ї придбали квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 000 гривень протягом останніх трьох місяців або під час отримання допомоги;

якщо у власності є житло на території, де не ведуться бойові дії та яка не є тимчасово окупованою;

якщо житло на території бойових дій або окупації здається в оренду третім особам.

Юристи зауважують, що навіть після купівлі житла дешевше 100 000 гривень соціальні виплати можуть бути припинені, якщо порушені інші критерії. Наприклад, наявність квартири у регіонах, де немає бойових дій, часто стає причиною скасування допомоги.

Спеціалісти радять уважно відслідковувати фінансові операції, зберігати документи про покупки та консультуватися з юристами або органами Пенсійного фонду у разі потреби. Це допомагає уникнути непорозумінь і втрати соціальної підтримки.

Для перевірки статусу нарахувань або отримання додаткової інформації переселенці можуть звертатися до контакт-центру Пенсійного фонду: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 або (044) 281 08 71.

