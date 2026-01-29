Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области вступило в силу в Южноукраинске с начала января 2026 года, сообщает Politeka.
Информацию обнародовал городской совет на официальном портале. Изменения инициированы КП «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство» из-за роста затрат на электроэнергию, повышения цен на услуги Южноукраинской АЭС и увеличения прожиточного минимума.
По новым расчетам кубометр централизованной воды обойдется в 49,34 гривны по НДС, в то время как ранее тариф составлял 43,08. Стоимость водоотвода подняли до 63,02 с налогом вместо 57,60.
Для оздоровительно-реабилитационного комплекса «Искра» и объектов гидрокомплекса установлена отдельная ставка — 25,86 гривны за кубометр без НДС. Окончательное решение о корректировке сумм принимает исполнительный комитет.
Специалисты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области позволяет предприятию возмещать реальные расходы, поддерживать стабильную работу сетей и своевременно обслуживать оборудование.
Цены на горячую воду и отопление остаются неизменными из-за государственного моратория на период военного положения и шесть месяцев после его завершения.
Жителям советуют проверять показатели счетчиков, планировать семейный бюджет и отслеживать новости на портале совета во избежание недоразумений при оплате.
Своевременные платежи гарантируют постоянное водоснабжение и надлежащую работу всех систем в доме.
Несмотря на такую ситуацию, люди Николаевской области имеют возможность получить бесплатные продукты.
