Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області дозволяє підприємству покривати реальні витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області набрало чинності в Південноукраїнську з початку січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднила міська рада на офіційному порталі. Зміни ініційовані КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» через зростання витрат на електроенергію, підвищення цін на послуги Південноукраїнської АЕС і збільшення прожиткового мінімуму.

За новими розрахунками кубометр централізованої води обійдеться в 49,34 гривні з ПДВ, тоді як раніше тариф складав 43,08. Вартість водовідведення підняли до 63,02 із податком замість 57,60.

Для оздоровчо-реабілітаційного комплексу «Іскра» та об’єктів гідрокомплексу встановлено окрему ставку — 25,86 гривні за кубометр без ПДВ. Остаточне рішення щодо коригування сум ухвалює виконавчий комітет.

Фахівці пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області дозволяє підприємству покривати реальні витрати, підтримувати стабільну роботу мереж і своєчасно обслуговувати обладнання.

Ціни на гарячу воду та опалення залишаються незмінними через державний мораторій на період воєнного стану і шість місяців після його завершення.

Мешканцям радять перевіряти показники лічильників, планувати сімейний бюджет і відстежувати новини на порталі ради, щоб уникнути непорозумінь під час оплати.

Своєчасні платежі гарантують безперервне водопостачання та належну роботу всіх систем у домі.

Незважаючи на таку ситуацію, люди в Миколаївській області мають можливість отримати безкоштовні продукти.

