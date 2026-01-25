Энергетики предупреждают о новых графиках отключения света для жителей Винницкой области на понедельник, 26 января 2026 года.

В связи с плановыми работами в электросетях в Винницкой области в понедельник, 26 января 2026, будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

По данным облэнерго, в пределах Замостянского района электросетей в Винницкой области графики отключения света будут применять с 9:00 до 17:00 в селе Агрономическое для некоторых домов по ул. Вишневая, Грушевского, Дружбы, пер. Медовый, Керамический, Жасминовый, Персиковый, 1-й Максима Шимко, СТ "Керамик".

В Немировском районе, как сообщает Politeka, обесточения будут проходить с 10:00 до 16:00 в следующих населенных пунктах:

Кирово (Мартовская, Лесная, Леси Украинки, Соборная, Шевченко, Независимости, пер. Ивана Богуна, Живописный, Мирный, Счастливый);

Зарудинцы (Вишневая, Мира, Молодежная, Полевая, Солнечная, Шевченко);

Бугаков (Мира, Набережная, Победы);

Немиров (Гайсинское шоссе, Нечая, Радужная, Сагайдачного);

частично Криковцы, Сажки, Озеро, Рубань, Воловодовка, Будки, Сорокотяжинцы, Зеленяйка, Каравайная, Каролина, Данилки.

В городе Гайсин ограничения электроснабжения будут действовать с 9 до 17 часов для домов по улицам Гражданская, Заводская, пер. 1-й Гражданский.

Подробную информацию о дополнительных графиках отключения света в других районах Винницкой области на 26 января 2026 года ищите на сайте облэнерго.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.