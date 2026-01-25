Енергетики попереджають про нові графіки відключення світла для мешканців Вінницької області на понеділок, 26 січня 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Вінницькій області в понеділок, 26 січня 2026 року, діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

За даними обленерго, в межах Замостянського району електромереж у Вінницькій області графіки відключення світла будуть застосовувати з 9:00 до 17:00 у селі Агрономічне для деяких будинків по вул. Вишнева, Грушевського, Дружби, пров. Медовий, Керамічний, Жасминовий, Персиковий, 1-й Максима Шимка, СТ "Керамік".

У Немирівському районі, як повідомляє Politeka, знеструмлення відбуватимуться з 10:00 до 16:00 в таких населених пунктах:

Кірове (Березнева, Лісова, Лесі Українки, Соборна, Шевченка, Незалежності, пров. Івана Богуна, Мальовничий, Мирний, Щасливий);

Зарудинці (Вишнева, Миру, Молодіжна, Польова, Сонячна, Шевченка);

Бугаків (Миру, Набережна, Перемоги);

Немирів (Гайсинське шосе, Нечая, Райдужна, Сагайдачного);

частково Криківці, Сажки, Озеро, Рубань, Воловодівка, Будки, Сорокотяжинці, Зеленяйка, Коровайна, Кароліна, Данилки.

У місті Гайсин обмеження електропостачання діятимуть із 9 до 17 години для будинків по вулицях Громадянська, Заводська, пров. 1-й Громадянський.

Детальну інформацію про додаткові графіки відключення світла в інших районах Вінницької області на 26 січня 2026 року шукайте на сайті обленерго.

