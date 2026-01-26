В связи с проведением работ в сетях "Полтаваоблэнерго" вводят графики отключения света в Полтавской области на 27 января.

Украинцев предупредили о дополнительных графиках отключения света в Полтавской области на 27 января, которые вводятся из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях «Полтаваобленерго». возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) с 8 до 16 часов не будет электричества в следующих населенных пунктах:

с.Зачепыливка улицы:

Жовтнева (б. 101),

Колхозна (б. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26),

Космонавтив (б. 2, 8),

Степна (б. 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 26, 28, 30)

с.Калашныкы улицы:

Григория Сковороды (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 8, 10),

Исторычна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45),

Калынова (б. 7),

Котовського (б. 12),

пер.Медычный (б. 1, 2, 4, 6),

Мыколы Гоголя (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Соборности (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 б, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 21),

Центральна (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20),

Шкильна (б. 9),

пер.Шкильный (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11)

с.Клыменкы улицы:

Дружбы (б. 1, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20),

Степова (б. 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 29),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27

с.Мали Козубы:

ул.Васыля Стуса (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11А, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 26)

С 9 до 15 часов из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту) не будет электричества в селе Воронькы на улицах:

Захысныкив Батькивщыны (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94)

Першотравнева

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

