У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» вводять графіки відключення світла в Полтавській області на 27 січня.

Українців попередили про додаткові графіки відключення світла в Полтавській області на 27 січня, які вводяться через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) з 8 до 16 години не буде електрики в наступних населених пунктах:

с.Зачепилівка вулиці:

Жовтнева (б. 101),

Колхозна (б. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26),

Космонавтів (б. 2, 8),

Степна (б. 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 26, 28, 30)

с.Калашники вулиці:

Григорія Сковороди (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 8, 10),

Історична (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45),

Калинова (б. 7),

Котовського (б. 12),

пров.Медичний (б. 1, 2, 4, 6),

Миколи Гоголя (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Соборності (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 б, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 21),

Центральна (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20),

Шкільна (б. 9),

пров.Шкільний (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11)

с.Клименки вулиці:

Дружби (б. 1, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20),

Степова (б. 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 14 а, 15, 16, 29),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а)

с.Малі Козуби:

вул.Василя Стуса (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11А, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 26)

З 9 до 15 години через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) не буде електрики в селі Вороньки на вулицях:

Захисників Батьківщини (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94)

Першотравнева

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

