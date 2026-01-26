Графики отключения света в Чернигове на 27 января будут проходить в определенные часы и будут касаться отдельных улиц города.

Графики отключения света в Чернигове на 27 января охватят десятки адресов, дополнительные отключения будут действовать из-за плановых работ в электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

В связи с проведением плановых технических работ на электросетях в регионе введены графики отключения света в Чернигове на 27 января. Временные обесточения будут проходить в определенные часы и будут касаться отдельных улиц города.

Дополнительные обесточения будут действовать с 9 до 17 часов. Они охватят такие улицы Чернигова:

1-й Кырыла Розумовського — № 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 8;

2-й Кырыла Розумовського — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11;

Батюка — № 3, 5, 5А, 7, 9;

Берегова — № 4;

Вышнева — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26;

Вороного Г. — № 21, 23, 25, 25а;

Воскресенська — № 39, 41, 43, 45, 47;

Ганны Барвинок — № 3–42;

Гарамив — № 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 25;

Геологична — № 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 50а, 51, 51а, 51Б, 51В, 52, 53, 54, 54А, 55, 57, 59, 61, 67, 69;

Дмытра Бортнянського — № 5, 6, 7, 8, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20Б, 22, 24, 26, 26а, 28, 30;

Забаривська — № 21, 22, 22а, 22б, 22Г, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;

Захысныкив Украины — № 24, 25, 27А;

Ивана Выговського — № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 14, 15, 17, 18а, 18б, 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30А, 32ж, 32з, 32и, 32К;

Иоанна Максымовыча — № 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

Кырыла Розумовського — № 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 29а, 31–83, 85, 87, 89, 89А, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 95А, 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 157;

Космонавтив — № 2А;

Красносильського — № 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 10А, 10б, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 31;

Крывоноса 2-й — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 52, 54, 56, 58;

Крывоноса 3-й — № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15а, 17а, 21, 23;

Крывулевська — № 1, 2, 2а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11А, 11б;

Левка Лукяненка — № 15;

Лыпынського — № 62а;

Лугова — № 51, 58;

Механизаторив — № 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 40а, 42, 42б, 44, 46;

Нафтовыкив — № 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89в, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103а, 103в, 105, 105а, 107, 107А, 109, 109а, 109Б, 111, 111а, 113, 115, 117;

Озерна — № 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 11а;

Олегове поле — № 2–12, 1а, 1Г, 9А, 12Б, 1026;

Олексия Бакурынського — № 52;

Олены Пчилкы — № 3–42, 33а;

Пантелеймонивська — № 12б, 14, 19;

Паркова — № 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 7Д, 7/229, 9, 11;

Перемогы — № 48;

Пивци — № 1, 1А, 1Б, 1в, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3в, 4, 4А, 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 33а, 36, 37, 38;

Промыслова — № 15, 15В/1, 30, 32, 34, 36, 36а;

Радиозаводська — № 3–9, 11, 13, 17, 19;

Радиозаводська Друга — № 12–18, 18б, 20–28, 31, 32, 34, 36;

Радиозаводська Перша — № 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26;

Радиозаводська Третя — № 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27;

Ричкова — № 2–6, 4а, 5а, 6А;

Романа Бжеського — № 35–50, 52, 53, 55–58, 62, 41а;

Сковороды — № 2, 3, 11–25, 27, 29, 31;

Сосныцька — № 1–112, 116, 118, 120, 122, 124, 1а, 2а, 9а, 9б, 18а, 23а, 30А, 31Б, 42А, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д, 71а, 71б, 71в, 71Г, 73б, 73Д, 76а, 79а, 83а, 88а, 90а, 94А, 94Б, 95а;

Сосныцький — № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19;

Степана Носа — № 2а, 4, 10–20, 20а, 22;

Схидна — № 1, 1а, 7, 10, 11, 12, 17, 25, 27, 35, 57;

Тракторный 1-й — № 2–9, 4а, 7б;

Тракторный 2-й — № 7, 19, 21, 23;

Урожайна — № 45;

Фабрычна — № 3–52, 5а, 14а, 40А;

Чернигивська — № 1–56, 1Б, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а;

Чернигивськый — № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Шевченка — № 109–201, 109а, 111А, 111б, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 117А, 127а, 131А, 135а, 137а, 137б, 141, 141а, 141б, 143, 143а, 145, 145а, 145б, 147, 147а, 147б, 149, 149а, 149б, 151, 151а, 151В, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 173в, 175, 177, 177а, 179, 183, 185, 187, 191, 191а, 193, 195, 197, 199, 201, 228В;

Шкильна — № 2–20, 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а;

Шкильный — № 1;

Шрага И. — № 8а;

Юдашкина — № 1а, 3, 5, 7, 8, 9;

Яблунева — № 1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а;

Яровый — № 9, 14а;

Ящука — № 1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: как сильно выросли цены.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: установлены новые цены.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены объявили.