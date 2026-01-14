Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия в реальные расходы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют местные органы власти.

Новые ставки повлияли на счета за вывоз бытовых отходов и обслуживание жилых домов в городе Мена.

В частном секторе плата за услуги теперь составляет 37,50 грн. на одного человека ежемесячно, в многоквартирных домах — 36,55 грн. за жильца. По словам исполкома, изменения связаны с повышением расходов на горючее, обслуживанием техники и увеличением заработной платы работников предприятия «Менакоммунуслуга».

Ожидается, что новые тарифы обеспечат стабильную работу системы обращения с отходами и поддержат надлежащее качество общественных услуг. Власти призывают жителей своевременно оплачивать счета во избежание накопления задолженности и гарантировать бесперебойное обслуживание.

На последнем заседании городского совета также была утверждена программа помощи пострадавшим от боевых действий. В частности, один из жителей получит 30 580 грн на восстановление жилья в рамках инициативы «Восстановление».

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия к реальным расходам. Гражданам советуют планировать платежи заранее и отслеживать информацию на официальных ресурсах совета.

Своевременное внесение денежных средств позволяет избежать штрафов и гарантирует непрерывное обслуживание всех жителей общины.

Жителям советуют следить за обновлением тарифов и новостями общины, чтобы вовремя реагировать на изменения в услугах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где можно иметь от 25 тысяч заработной платы.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: жителей удивили новыми ценами.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: от 25 тысяч зарплаты предлагают на некоторых вакансиях.