Доплаты для пенсионеров в Харьковской области можно получить украинцев, условия и категории получателей определены законодательством, пишет Politeka.net.

О том, кто и какие доплаты к пенсии может получать в 2026 году, говорится в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Украинцы, имеющие государственные награды, знатные звания или особые заслуги перед государством, имеют право на дополнительные надбавки к пенсии. Размер таких выплат может колебаться от нескольких сотен гривен до почти 26 тысяч гривен, в зависимости от статуса и вида отличия.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области предусмотрены, в частности, для таких категорий:

космонавтов;

Героев Украины;

спортсменов – призеров и победителей Олимпийских и Паралимпийских игр;

лиц, которым после 1991 года присвоено звание "народный" или "почетный";

женщин, воспитавших пятерых и более детей (в случае смерти матери право на выплаты переходит к отцу).

Для многодетных матерей законодательством также предусмотрено право на досрочный уход на пенсию, в том числе в случаях усыновления детей.

Размер ежемесячной доплаты за особые заслуги составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в денежном эквиваленте составляет от 596 до 1 038 гривен в месяц.

Какие еще доплаты для пенсионеров в Харьковской области предусмотрены в 2026 году

Существуют два разных механизма:

пенсии за особые заслуги перед Украиной;

надбавки за особые заслуги перед Родиной для ветеранов войны

Во втором случае надбавка составляет 70% прожиточного минимума, что в 2026 году равняется 1 816,5 грн.

Отдельный закон, принятый после 2014 г., предусматривает надбавки для участников нынешней войны. Их получают:

Герои Украины с орденом "Золотая Звезда";

лица, награжденные орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Княгини Ольги. Размер выплат – от одной до трех минимальных зарплат, максимально – до 25 941 грн в месяц. Такие надбавки могут начислять даже тем, кто еще не достиг пенсионного возраста.

