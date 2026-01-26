Новий графік поїздів у Черкаській області зʼявився через безпекову ситуацію та ускладнення руху на фастівській дільниці.

Новий графік поїздів у Черкаській області запровадили для низки приміських маршрутів, що курсують через Золотоношу, у зв’язку з оперативними змінами в організації залізничного руху, повідомляє Politeka.

Про новий розклад руху поїздів у Черкаській області поінформували у пресслужбі Золотоніської міської ради, посилаючись на рішення "Укрзалізниці".

Відповідне рішення було ухвалене з урахуванням поточної безпекової обстановки. У повідомленні зазначається, що коригування розкладу є вимушеним кроком.

Зміни торкнулися кількох приміських складів, які забезпечують сполучення між Гребінкою, Черкасами, Золотоношею, станцією Шевченка та Христинівкою.

Зокрема, №6091 зі сполученням Гребінка - Черкаси почав прибувати о 05:36, а зворотний рейс із Черкас вирушає о 06:33. №6092 у напрямку Черкаси - Гребінка прибуває о 09:05, тоді як до Гребінки він прямує з прибуттям о 10:43.

Також змінено час курсування №6093 Гребінка - Черкаси з прибуттям о 15:53 та відправленням із Черкас о 16:47, а №6094 Черкаси - Гребінка тепер прибуває о 17:57 і далі прямує до кінцевої станції з прибуттям о 19:30.

Окремі коригування стосуються вечірніх рейсів, які курсують у п’ятницю, суботу та неділю. У ці дні №6095 зі сполученням Гребінка - Золотоноша прибуває о 21:45, №6358 Христинівка - Золотоноша прибуває о 22:00.

№6099 Золотоноша - станція Шевченка прибуває о 22:25, а №6096 Золотоноша - Гребінка прибуває о 22:35.

У Золотоніській міській раді звертають увагу, що новий графік руху поїздів у Черкаській області може впливати на стикування з іншими видами транспорту, тому пасажирам рекомендують заздалегідь уточнювати час відправлення та прибуття.

