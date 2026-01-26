Новий графік руху поїздів у Закарпатській області передбачає запуск нового далекого пасажирського складу між південними регіонами та Карпатами.

Новий графік руху поїздів у Закарпатській області формується з урахуванням стабільно високого попиту на поїздки до Карпатського регіону, повідомляє Politeka.

В офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці" зазначили, що рішення ухвалили для розширення можливостей подорожей до Закарпаття у зимовий та міжсезонний періоди, коли туристичний інтерес до гірських напрямків традиційно зростає.

Новий графік руху поїздів у Закарпатській області означає призначення додаткового пасажирського складу далекого сполучення №26/25 зі сполученням Одеса - Рахів.

Початок курсування заплановано з 3 лютого з Одеси та з 4 лютого з Рахова. При цьому, їздити даний експрес буде щоденно.

Відповідно до нового графіка руху поїздів у Закарпатській області, відправлення з Одеси відбуватиметься о 18:38, а прибуття до Рахова заплановане на 13:20 наступного дня. У зворотному напрямку експрес вирушатиме з Рахова о 14:21 та прибуватиме до Одеси о 08:38.

Маршрут нового пасажирського складу пролягатиме через низку великих залізничних вузлів і популярних туристичних напрямків.

Зокрема, він прямуватиме через Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню та Кваси.

Така схема курсування дає можливість скористатися оновленим сполученням мешканцям різних регіонів країни, а також туристам, які прямують до гірських курортів.

У складі №26/25 будуть передбачені вагони різних класів, що дозволяє пасажирам обрати комфортний для себе формат подорожі. Зокрема, будуть вагони люкс, купейні та плацкартні, а також вагони з жіночими та дитячими купе.

