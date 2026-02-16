В 2026 году, учитывая новые показатели в государственном бюджете, изменились всевозможные доплаты для пенсионеров в Кировоградской области, пишет Politeka.net.
Об этом сообщили в ПФУ.
На дополнительную финансовую поддержку от государства имеют право военные пенсионеры, которые уже не служат и содержат нетрудоспособных членов семьи. Соответствующую надбавку предоставляют с учетом количества иждивенцев и их социального статуса к таким видам пенсионных выплат:
- пенсия за выслугу лет для неработающих лиц;
- пенсия по инвалидности для неработающих.
Назначают дополнительные суммы для граждан из числа военнослужащих (кроме военных срочной службы), принадлежавших к рядовому, сержантскому, старшинскому и офицерскому составу, лицам, а ныне имеющим право на пенсию.
Как пояснили в ПФУ, список нетрудоспособных членов семьи, за которых предоставляют право на доплату, содержится в подпунктах "а" - "д" ст. 30 закона №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Согласно правилам, соответствующие доплаты в Кировоградской области назначают на каждого находящегося на содержание нетрудоспособного гражданина в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Показатель в 2026 году повысили до 2595 грн, поэтому размер надбавки также вырос и сейчас составляет 1297 грн.
Дополнительную сумму начисляют только на тех членов семьи, у которых нет пенсионных выплат, пособий лицам с инвалидностью, выплат для одиноких матерей.
При соблюдении всех установленных требований гражданам необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины для назначения надбавки. Чтобы избежать задержек в рассмотрении заявления, следует заранее подготовить полный пакет документов, а именно:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- документы, подтверждающие родственные связи с нетрудоспособным членом семьи или кормильцем (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, решение суда и т.п.);
- подтверждение факта содержания нетрудоспособных членов семьи заявителем;
- документы или справки о совместном проживании по одному адресу;
- подтверждение того, что заявитель не работает, не осуществляет предпринимательскую или иную деятельность, связанную с получением дохода, и не проходит военную службу.
После представления документов Пенсионный фонд проводит проверку предоставленной информации и принимает решение о назначении надбавки.
