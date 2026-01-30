Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове стали частью масштабной гуманитарной инициативы, направленной на поддержку оказавшихся в сложных жизненных условиях.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове начали передавать в рамках программы помощи, которую реализуют благотворители организации «Содействие» в прифронтовых регионах, сообщает Politeka.

Информацию о гуманитарной поддержке обнародовали на официальной странице организации в Facebook, где подробно рассказали о целях и формате инициативы.

Речь идет о помощи для внутренне перемещенных лиц и пожилых людей, которые особенно остро испытывают нехватку базовых ресурсов в зимний период.

Проект реализуется в партнерстве с Ukraine Children's Action Project и поддерживает семьи с детьми, проживающими в регионах, приближенных к зоне боевых действий.

Благотворители отмечают, что особое внимание уделяют домохозяйствам, где пожилые люди и переселенцы, поскольку эти категории населения часто не имеют стабильного доступа к продовольственным товарам и другим необходимым вещам.

В Харькове и общинах области многие вынуждены выживать в условиях регулярных обстрелов и перебоев с инфраструктурой. Так что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров помогают пережить тяжелые времена.

По словам представителей организации, гуманитарная программа охватывает Харьковскую и Сумскую области, которые остаются среди наиболее уязвимых из-за близости к линии фронта.

Волонтеры формируют наборы с бесплатными продуктами длительного хранения и готовят теплые пледы для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Такой подход позволяет не только частично закрыть потребности в питании, но и создать минимальные условия для безопасности и комфорта в домах, которые часто испытывают повреждения или остаются без надлежащего отопления.

