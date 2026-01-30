Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові стали частиною масштабної гуманітарної ініціативи, спрямованої на підтримку тих, хто опинився у складних життєвих умовах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові почали передавати в межах програми допомоги, яку реалізують благодійники організації «СпівДія» у прифронтових регіонах, повідомляє Politeka.

Інформацію про гуманітарну підтримку оприлюднили на офіційній сторінці організації у Facebook, де детально розповіли про цілі та формат ініціативи.

Йдеться про допомогу для внутрішньо переміщених осіб і людей похилого віку, які особливо гостро відчувають нестачу базових ресурсів у зимовий період.

Проєкт реалізується у партнерстві з Ukraine Children’s Action Project та має на меті підтримку сімей з дітьми, які проживають у регіонах, наближених до зони бойових дій.

Благодійники наголошують, що окрему увагу приділяють домогосподарствам, де є літні люди та переселенці, оскільки ці категорії населення часто не мають стабільного доступу до продовольчих товарів та інших необхідних речей.

У Харкові та громадах області багато людей змушені виживати в умовах регулярних обстрілів і перебоїв з інфраструктурою. Тож безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів допомагають пережити важкі часи.

За словами представників організації, гуманітарна програма охоплює Харківську та Сумську області, які залишаються серед найбільш вразливих через близькість до лінії фронту.

Наразі волонтери формують набори з безкоштовними продуктами тривалого зберігання та готують теплі пледи для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Такий підхід дозволяє не лише частково закрити потреби у харчуванні, а й створити мінімальні умови для безпеки та комфорту в оселях, які часто зазнають пошкоджень або залишаються без належного опалення.

