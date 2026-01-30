Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за визначеним порядком.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі продовжується в межах міської програми підтримки літніх мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Ініціатива спрямована на громадян поважного віку, що втратили стабільний дохід або постраждали внаслідок війни. Основний акцент роблять на забезпеченні базових потреб у холодний період.

Насамперед ресурси передають домогосподарствам із низьким рівнем забезпечення та помешканням, які зазнали пошкоджень після 24 лютого 2022 року й розташовані в безпечних районах міста та прилеглих громадах.

Серед отримувачів — люди з інвалідністю, мешканці з хронічними захворюваннями, самотні громадяни старшого віку та особи з обмеженою рухливістю. Окремо враховують випадки проживання однієї або двох літніх осіб без родинної підтримки.

Координацією процесу займаються благодійні організації, зокрема фонд «Карітас», у співпраці з місцевими соціальними службами. Розподіл здійснюють відповідно до реальних потреб, щоб охопити найбільш уразливі категорії.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за визначеним порядком. Літнім містянам рекомендують заздалегідь уточнювати графіки видачі та готувати необхідні документи.

Окрім матеріальної підтримки, передбачені консультації соціальних працівників і волонтерів, які допомагають зорієнтуватися в доступних видах допомоги та супроводжують учасників програми.

Крім того, у Запорізькій області також можна отримати безкоштовні продукти. Усі продукти харчування закуповуються у перевірених постачальників і регулярно перевіряються на якість і безпеку.

