Распределение бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области осуществляется по балльной системе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется в рамках механизма временного расселения, создаваемого местными советами и уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Речь идет о квартирах и домах, которые выделяются по месту фактического проживания внутри перемещенного лица и предназначены для временного пользования на период адаптации в новой общине.

По действующим правилам воспользоваться возможностью получить бесплатное жилье в Одесской области могут переселенцы вместе с членами своих семей. Дом обычно предоставляется сроком до одного года, однако в случае отсутствия альтернативного варианта проживания срок может быть продлен.

Окончательное решение принимается соответствующими органами местных властей после рассмотрения документов и оценки потребностей конкретной семьи или отдельного лица.

Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных жилищных норм. В частности, минимальная площадь помещения для переселенца составляет не менее шести квадратных метров на одного человека.

Само распределение бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области осуществляется по балльной системе, которая позволяет определить уровень потребности каждого заявителя и обеспечить первоочередную поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

В приоритете находятся многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, утратившие трудоспособность люди, а также пенсионеры, чьи дома были разрушены или стали непригодными для проживания в результате боевых действий.

Чтобы стать на учет и претендовать на получение временного жилья, переселенцам необходимо обратиться в ближайший ЦНАП и предоставить полный пакет документов.

