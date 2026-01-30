Розподіл безкоштовного житла для ВПО в Одеській області здійснюється за бальною системою.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається у межах механізму тимчасового розселення, який створюють місцеві ради та уповноважені органи, повідомляє Politeka.

Йдеться про квартири та будинки, що виділяються за місцем фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи і призначені для тимчасового користування на період адаптації у новій громаді.

За чинними правилами, скористатися можливістю отримати безкоштовне житло в Одеській області можуть переселенці разом із членами своїх родин. Дім зазвичай надають строком до одного року, проте у разі відсутності альтернативного варіанту проживання термін може бути продовжений.

Остаточне рішення ухвалюють відповідні органи місцевої влади після розгляду документів і оцінки потреб конкретної сім’ї або окремої особи.

Окрему увагу приділяють дотриманню встановлених житлових норм. Зокрема, мінімальна площа приміщення для переселенця становить не менше шести квадратних метрів на одну людину.

Сам розподіл безкоштовного житла для ВПО в Одеській області здійснюється за бальною системою, яка дозволяє визначити рівень потреби кожного заявника та забезпечити першочергову підтримку найбільш вразливих категорій населення.

У пріоритеті перебувають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиї будинки були зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок бойових дій.

Щоб стати на облік і претендувати на отримання тимчасового помешкання, переселенцям необхідно звернутися до найближчого ЦНАПу та надати повний пакет документів.

