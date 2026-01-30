Первоочередное право на бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове имеют отдельные категории.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется через специальный фонд, который формируют сельские, поселковые и городские советы или уполномоченные органы, сообщает Politeka.

Жилье выделяют по месту фактического пребывания переселенцев сроком до одного года. При отсутствии альтернативного жилья срок можно продлить.

На каждого жителя предусмотрено минимум шесть квадратных метров жилой площади. Распределение квартир и домов происходит по балльной системе оценки потребностей, что позволяет определять приоритет для семей и отдельных лиц.

Первоочередное право на бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, утратившие трудоспособность люди, а также пенсионеры, чьи дома были разрушены или стали непригодными из-за боевых действий.

Чтобы получить временное жилье, переселенцам необходимо встать на учет граждан, нуждающихся в размещении. Для этого следует обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета, или в районную государственную администрацию.

На каждого человека или семью заводят учетное дело и присваивают индивидуальный номер для дальнейшей идентификации.

Необходимые документы включают копии паспорта, РНОКПП, справку внутренне перемещенного лица, свидетельства о рождении или браке, удостоверение опекуна или попечителя, а также подтверждение права на приоритетное получение временного жилья.

Важно отметить, что органы власти не могут потребовать плату за поселение или какую-либо помощь в размещении, а все процедуры предоставляются бесплатно.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Харьковской области: какие товары уже ограничены на полках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.