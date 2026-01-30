Першочергове право на безкоштовне житло для ВПО в Харкові мають окремі категорії.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається через спеціальний фонд, який формують сільські, селищні та міські ради або уповноважені органи, повідомляє Politeka.

Помешкання виділяють за місцем фактичного перебування переселенців строком до одного року. У разі відсутності альтернативного житла термін можна продовжити.

На кожного мешканця передбачено мінімум шість квадратних метрів житлової площі. Розподіл квартир і будинків відбувається за бальною системою оцінювання потреб, що дозволяє визначати пріоритет для сімей і окремих осіб.

Першочергове право на безкоштовне житло для ВПО в Харкові мають багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними через бойові дії.

Щоб отримати тимчасове житло, переселенцям необхідно стати на облік громадян, які потребують розміщення. Для цього слід звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, або до районної державної адміністрації.

На кожну особу чи сім’ю заводять облікову справу та присвоюють індивідуальний номер для подальшої ідентифікації.

Необхідні документи включають копії паспорта, РНОКПП, довідку внутрішньо переміщеної особи, свідоцтва про народження чи шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника, а також підтвердження права на пріоритетне отримання тимчасового помешкання.

Важливо зазначити, що органи влади не можуть вимагати плату за поселення або будь-яку допомогу у розміщенні, а всі процедури надаються безоплатно.

