Подорожание продуктов в Одессе уже ощущают жители города, ведь ценники на базовые товары выросли на несколько процентов.

Подорожание продуктов в Одессе коснулось как круп, так и мясной и молочной продукции, сообщает Politeka.

По данным официального сайта Минфина, средняя стоимость гречки в январе 2026 года составляет 49,53 грн за килограмм, что на 2,33% больше, чем в декабре 2025-го.

В магазинах разброс еще больше: Novus предлагает гречку по 44,99, Auchan – по 41,90, а Megamarket продает по 61,70 грн.

Мясная продукция также демонстрирует подорожание продуктов в Одессе. Куриные бедра марки «Наша ряба» сейчас стоят в среднем 193,62 за килограмм, в то время как в декабре прошлого года средняя цена была 178,32 грн.

В розничных сетях колебания ценников значительно: Auchan предлагает курятину по 155 грн, Metro - 206,86 грн, Novus - 219 грн. Это соответствует индексу потребительских цен на курятину 100,67%, что отражает небольшой рост на 0,67% по сравнению с предыдущим месяцем.

Твердый сыр Комо традиционный 50% в январе 2026 стоит 566,67 грн за килограмм, тогда как в декабре средняя стоимость была 527 грн.

В супермаркетах ценники отличаются: Auchan – 519 грн, Megamarket – 582 грн, Novus – 599 грн за килограмм. Индекс потребительских цен на этот продукт показывает рост на 7,37%.

Причины подорожания продуктов в Одессе комплексные. Война повлияла на сокращение производства, особенно мяса и птицы, усложнила логистику и подняла транспортные расходы.

Энергетические проблемы заставляют производителей пользоваться дорогими генераторами, а цены на газ и электроэнергию постоянно растут.

Экономические факторы тоже играют роль. Общая инфляция и колебания курса доллара оказывают влияние на импортные составляющие товаров.

