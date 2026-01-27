Подорожчання продуктів в Одесі вже відчувають жителі міста, адже цінники на базові товари харчування зросли на кілька відсотків.

Подорожчання продуктів в Одесі торкнулося як круп, так і м’ясної та молочної продукції, повідомляє Politeka.

За даними з офіційного сайту Мінфіну, середня вартість гречки у січні 2026 року становить 49,53 грн за кілограм, що на 2,33% більше, ніж у грудні 2025-го.

У магазинах розкид ще більший: Novus пропонує гречку по 44,99, Auchan — по 41,90, а Megamarket продає по 61,70 грн.

М’ясна продукція також демонструє подорожчання продуктів в Одесі. Курячі стегна марки «Наша ряба» нині коштують у середньому 193,62 за кілограм, тоді як у грудні минулого року середня ціна була 178,32 грн.

У роздрібних мережах коливання цінників значне: Auchan пропонує курятину по 155 грн, Metro — 206,86 грн, Novus — 219 грн. Це відповідає індексу споживчих цін на курятину 100,67%, що відображає невелике зростання на 0,67% у порівнянні з попереднім місяцем.

Твердий сир Комо традиційний 50% у січні 2026-го коштує 566,67 грн за кілограм, тоді як у грудні середня вартість була 527 грн.

У супермаркетах цінники різняться: Auchan — 519 грн, Megamarket — 582 грн, Novus — 599 грн за кілограм. Індекс споживчих цін на цей продукт показує зростання на 7,37%.

Причини подорожчання продуктів в Одесі комплексні. Війна вплинула на скорочення виробництва, особливо м’яса та птиці, а також ускладнила логістику та підняла транспортні витрати.

Енергетичні проблеми змушують виробників користуватися дорогими генераторами, а ціни на газ і електроенергію постійно ростуть.

Економічні чинники теж відіграють роль. Загальна інфляція та коливання курсу долара впливають на імпортні складові товарів.

