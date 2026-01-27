В связи с проведением работ по сетям вводятся графики отключения света в Полтавской области на 28 января.

Украинцам озвучили графики отключения света в Полтавской области на 28 января, которые вводятся из-за плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ по сетям вводятся графики отключения света в Полтавской области на 28 января. Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) с 9 до 15 часов не будет электричества в нескольких населенных пунктах:

с.Грушкивка улицы:

Заяривська (б. 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23),

Леси Украинкы (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а),

Олексия Прыпутня (б. 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 41а, 42, 43, 47, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72),

Перемогы (б. 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27)

с. Короваи адреса:

пер.Васыля Колыщака (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18),

Калынова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16-9, 18, 29, 30),

Косынська (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

Леси Украинки (б. 2, 3, 5, 6, 8, 9),

Перемогы (б. 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2в, 2Ж, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а),

Садова (б. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34

Шевченко (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/А, 28)

с.Польова:

ул.Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 3, 3 39, 40, 42, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 77 73, 75, 77, 81)

С 9 до 17 часов из-за выполнения работ, предусмотренных Инвестиционной программой ОСР электричества, не будет в следующих населенных пунктах:

с.Зачепыливка улицы:

Жовтнева (б. 101),

Колхозна (б. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26),

Космонавтив (б. 2, 8),

Степна (б. 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 26, 28, 30)

с.Клыменкы улицы:

Дружбы (б. 1, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20),

Степова (б. 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 29),

Тараса Шевченко (б. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

