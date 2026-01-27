У зв'язку із проведенням робіт у мережах вводяться графіки відключення світла в Полтавській області на 28 січня.

Українцям озвучили графіки відключення світла в Полтавській області на 28 січня, які вводяться через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах вводяться графіки відключення світла в Полтавській області на 28 січня. Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) з 9 до 15 години не буде електрики у кількох населених пунктах:

с.Грушківка вулиці:

Заярівська (б. 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23),

Лесі Українки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а),

Олексія Припутня (б. 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 41а, 42, 43, 47, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72),

Перемоги (б. 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27)

с.Короваї адреси:

пров.Василя Коліщака (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18),

Калинова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16-9, 18, 29, 30),

Косинська (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28),

Лесі Українки (б. 2, 3, 5, 6, 8, 9),

Перемоги (б. 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2в, 2Ж, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а),

Садова (б. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35),

Шевченка (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/А, 28, 29, 30, 31, 32)

с.Польове:

вул.Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68а, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 81)

З 9 до 17 години через виконання робіт, передбачених Інвестиційною програмою ОСР електрики не буде в таких населених пунктах:

с.Зачепилівка вулиці:

Жовтнева (б. 101),

Колхозна (б. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26),

Космонавтів (б. 2, 8),

Степна (б. 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 26, 28, 30)

с.Клименки вулиці:

Дружби (б. 1, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20),

Степова (б. 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 14 а, 15, 16, 29),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а)

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

