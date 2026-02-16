Энергетические службы вводят дополнительные графики временных отключений электроэнергии, которые будут действовать 17 февраля.

Графики отключения света в Запорожье и области вводятся 17 февраля из-за плановых работ в пределах региона, сообщает Politeka.net.

Информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».

В Запорожье и области пройдут масштабные ремонтные и профилактические работы на электросетях. Поэтому энергетические службы вводят дополнительные графики временных отключений электроэнергии, которые будут действовать 17 февраля.

С 8 до 17 часов из-за планового ремонта электрооборудования вводятся дополнительные графики отключения света в Запорожье. Они будут продолжаться в домах на улицах:

Будынок видпочынку: 1–27, 2–18, 32, 33

Заповидна: 17-19

Лисныцтво: 1–9, 2–12, 14

Набережна: 1–11, 2–10, 14, 45, 189

Наукове мистечко: 19/нов№66, 2, 20/нов№64, 25/нов№62, 21, 22/нов№70, 27, 28/нов№38, 29/нов№60, 26, 32, 46, 48/нов№44, 49, 52(Котельня), 66, 30/нов№56, 33/нов№54, 53, 59

Овочивныцтва: 1-30

Сич: 3

о. Хортыця: 40, 53, 54, 55, 43, 72, 76, 77, 91, 190, 52, поселок

Садивныцтва: 12, 3, 7, 11, 15, 33, 187, 4-6 парні, 19-29, 37-43, 18-24, 30-42

В области также будут продолжаться отключения. Они пройдут с 00:00 до 24:00 (т.е. продлятся сутки). Ограничения вводятся в следующие населенные пункты:

с. Таврийське улица:

Выноградна — № 17, 30;

Загорянська — № 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15А, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 39, 44, 48, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 65, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 105, 111, 115, 121, 135, 139, 141, 143, 151, 155;

Запоризька — № 178;

Патриотычна — № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31;

Перемогы — № 10;

Украинська — № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

Центральна — № 13, 37, 37А, 37Б, 37В, 39, 42, 42Б, 42В, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 65

с. Комышуваха:

ул. Робитныча - № 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2

с. Любымивка:

ул. Кильцева - № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 3 36А, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68

с. Преображенка улицы:

Тытова — № 1А, 1Б, 1Г, 1Е, 1Ж, 1К, 3, 3А/1;

Кооператывна — № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 43, 43Б, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 71, 75, 77, 81, 83;

Сосновый бор — № 1-Е, 2, 4, 5, 8, 10, 17, 34, 40;

пров. Грязнова — № 1Б, 9А;

пров. Дачный — № 3;

пров. Лисовый — № 20

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где и кому доступны свободные места.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: украинцы получат ежемесячную надбавку более чем в 2 тысячи, кто в списке.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Запорожье: где будут платить от 22 тысяч гривен.