Грошова допомога для ВПО у Полтавській області продовжує виплачуватись переселенцям, проте умови нарахування змінилися, пише Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні ПФУ.
Оновлено умови надання грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам у Полтавській області через зростання прожиткового мінімуму. Це дозволяє багатьом родинам продовжувати отримувати підтримку ще на пів року.
З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2 595 гривень. Таким чином, максимальний середньомісячний дохід на одного члена родини для отримання допомоги ВПО тепер становить 10 380 гривень.
Державна грошова допомога у 2026 році продовжує надаватися окремим соціально вразливим категоріям громадян. Право на виплати зберігається для таких груп:
- осіб з інвалідністю I та II груп;
- пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує 10 380 гривень;
- дітей з інвалідністю віком до 18 років;
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із цієї категорії віком до 23 років, які продовжують навчання або перебувають на державному забезпеченні.
Крім того, у 2026 році перелік отримувачів було розширено. До нього додали батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків та офіційних опікунів, які виховують дітей і потребують додаткової фінансової підтримки від держави.
Для визначення права на отримання виплат родинам необхідно обчислити середньомісячний дохід на одного члена сім’ї. Розрахунок проводиться з урахуванням оновленого прожиткового мінімуму, що діє у 2026 році. Саме цей показник є ключовим при ухваленні рішення про призначення або продовження державної допомоги.
Фахівці наголошують: своєчасне подання актуальних даних про склад сім’ї та доходи дозволить уникнути затримок у виплатах і забезпечить отримання допомоги тими, хто справді її потребує.
