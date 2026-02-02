Грошова допомога для ВПО у Полтавській області продовжує виплачуватись переселенцям, проте умови нарахування змінилися, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Оновлено умови надання грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам у Полтавській області через зростання прожиткового мінімуму. Це дозволяє багатьом родинам продовжувати отримувати підтримку ще на пів року.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2 595 гривень. Таким чином, максимальний середньомісячний дохід на одного члена родини для отримання допомоги ВПО тепер становить 10 380 гривень.

Державна грошова допомога у 2026 році продовжує надаватися окремим соціально вразливим категоріям громадян. Право на виплати зберігається для таких груп:

осіб з інвалідністю I та II груп;

пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує 10 380 гривень;

дітей з інвалідністю віком до 18 років;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із цієї категорії віком до 23 років, які продовжують навчання або перебувають на державному забезпеченні.

Крім того, у 2026 році перелік отримувачів було розширено. До нього додали батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків та офіційних опікунів, які виховують дітей і потребують додаткової фінансової підтримки від держави.

Для визначення права на отримання виплат родинам необхідно обчислити середньомісячний дохід на одного члена сім’ї. Розрахунок проводиться з урахуванням оновленого прожиткового мінімуму, що діє у 2026 році. Саме цей показник є ключовим при ухваленні рішення про призначення або продовження державної допомоги.

Фахівці наголошують: своєчасне подання актуальних даних про склад сім’ї та доходи дозволить уникнути затримок у виплатах і забезпечить отримання допомоги тими, хто справді її потребує.

